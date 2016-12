National Geographic 12:20 bis 13:15 Dokumentation Big, Bigger, Biggest Die "USS Pennsylvania" - Das Super-U-Boot GB 2007-2009 Dolby 16:9 HDTV Merken Die 171 Meter lange "USS Pennsylvania" ist das größte U-Boot der US Navy. Über 200 Jahre Fortschritt im U-Boot Bau haben die Konstruktion dieser Todesmaschine der Weltmeere möglich gemacht. Das Boot kann bis zu einer Tiefe von über 200 Meter tauchen und eine Crew von 155 Mann an Bord nehmen. Sagenhafte sechs Monate kann die "USS Pennsylvania" ohne Aufzutauchen unter Wasser bleiben. "Big, Bigger, Biggest" präsentiert die Geheimnisse dieses U-Boots der Superlative und stellt die gefährliche Mission der Crew an Bord vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Big, Bigger, Biggest