National Geographic 10:45 bis 11:30 Dokumentation Yukon Gold Göttliche Fügung CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Karl läuft langsam die Zeit davon. Damit er und seine Leute endlich am Last Chance ihr Glück versuchen können, müssen sie die Arbeiten am Sulphur Creek zuerst standesgemäß abschließen. Indessen bekommt Cams Traum vom großen Glück einen herben Dämpfer. Ihm und seiner Crew macht der Dauerfrostboden extrem zu schaffen. Ken und Guillaume haben derweil genug vom Arizona Creek. Nach Wochen erfolgloser Plackerei wählen sie für ihre nächsten Testläufe eine Stelle aus, die nur schwer zu erreichen ist. Originaltitel: Yukon Gold