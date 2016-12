National Geographic 09:05 bis 09:55 Dokumentation Amerikas heiße Grenze Grenzkämpfe USA 2009 Dolby 16:9 Merken Die Kleinstadt Nogales an der Grenze zwischen dem US-Bundesstaat Arizona und dem mexikanischen Bundesstaat Sonora ist einer der wichtigsten Grenzübergänge zwischen den USA und Mexiko. Auf amerikanischer Seite wird die Grenze von den Beamten des Heimatschutzministeriums auf dem Boden und aus der Luft überwacht. Ihre Aufgaben sind klar: Festnahme von Schmugglern, illegalen Einwanderern und Terroristen. Diesmal müssen sie einen illegalen Geldtransport nach Sonora aufhalten und eine Gruppe von Einwanderern in der Wüste vor dem sicheren Tod bewahren. Schließlich entdecken sie zwei kleine Mädchen, die auf verstecktem Weg in die Vereinigten Staaten eingeschleust werden sollten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Border

