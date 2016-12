Kinowelt 01:20 bis 02:55 Drama Das Schweigen S 1963 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ester, ihre Schwester Anna und deren neunjähriger Sohn Johan müssen ihre Heimreise unterbrechen, weil die lungenkranke Ester einen Zusammenbruch erleidet. Sie übernachten in einer fremden Stadt, deren Einwohner eine unverständliche Sprache sprechen. Das bizarre Hotel beherbergt außer ihnen nur noch eine Gruppe von Artisten - allesamt Liliputanern. Völlig isoliert von der Außenwelt und unfähig zur Kommunikation untereinander fallen sie in einen Strudel der sexuellen Begierde, der Exzesse und des Hasses. Am nächsten Morgen reist Anna reist Anna mit ihrem Sohn weiter nach hause und lässt ihre Schwester im Hotel zurück. "Das Schweigen" gehört neben "Wie in einem Spiegel" und "Licht im Winter" zu Bergmans "Kammerspiel-Trilogie". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ingrid Thulin (Ester) Gunnel Lindblom (Anna) Birger Malmsten (Barkeeper) Jörgen Lindström (Johan, Annas Sohn) Håkan Jahnberg (Kellner) Eduardo Gutiérrez (Impresario) Eskil Kalling (Barbesitzer) Originaltitel: Tystnaden Regie: Ingmar Bergman Drehbuch: Ingmar Bergman Kamera: Sven Nykvist Musik: Ivan Renliden