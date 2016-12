Kinowelt 22:00 bis 23:30 Drama Ben X B, NL 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Europäischen Filmpreis Ben ist ein Außenseiter. Jeden Tag taucht der hochintelligente Teenager in die Welt des Onlinespiels "Archlord" ab, wo er anerkannt und für seine Taten bewundert wird. Mit seiner Internetgefährtin Scarlite meistert er mühelos alle Herausforderungen. In der Realität gelingt ihm das nicht. Jeder Tag in der Schule bedeutet für den verschlossenen Jungen die Hölle. Immer wieder wird er von Mitschülern gequält und erniedrigt. Als er einen Plan fasst, um mit allem Schluss zu machen, stellt sich heraus, dass Scarlite nicht nur im Netz auf seiner Seite steht. Mit diesem brillant besetzten und beeindruckenden Regiedebüt verfilmt der belgische Schriftsteller Nic Balthazar sein eigenes Jugendbuch "Nichts war alles, was er sagte". Die TV Digital bewertete: "Der Film schafft es, dem Zuschauer die bizarre Krankheit Autismus spür- und begreifbar zu machen. Gleichzeitig ist die Story spannend wie ein Krimi, extrem anrührend und filmisch brillant erzählt. Ein echtes Erlebnis!" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pol Goossen (Bens Vater) Marijke Pinoy (Bens Mutter) Greg Timmermans (Ben) Cesar De Sutter (Jonas) Gilles De Schrijver (Coppola) Bavo Smets (Ben - 6 Jahre) Maarten Claeyssens (Desmet) Originaltitel: Ben X Regie: Nic Balthazar Drehbuch: Nic Balthazar Kamera: Lou Berghmans Musik: Praga Khan Altersempfehlung: ab 12