Kinowelt 16:40 bis 18:40 Drama Plenty GB, USA 1985 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrt die junge, schöne Susan aus Frankreich, wo sie als Widerstandskämpferin gegen die deutschen Besatzer agiert hat, in ihre Heimat England zurück. Verfolgt von den Erlebnissen und angeekelt von dem Verhalten ihrer Landsleute ist ihr Motto: Wenn du etwas willst, nimm es dir! Mit dieser egoistischen Verhaltensweise reißt sie alle Menschen, die ihr nahe stehen, mit ins Verderben: Ihren Ehemann, ihre Kollegen und ihren jugendlichen Liebhaber. Die einst so starke Frau verfällt in Depressionen, bis sie eines Tages plötzlich auf ihre Liebschaft aus Zeiten des Untergrundes trifft - den britischen Offizier Lazar. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück, das 1983 in New York uraufgeführt wurde und für einen Tony-Award als bestes Stück nominiert wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meryl Streep (Susan Traherne) Sam Neill (Lazar) Charles Dance (Raymond Brock) John Gielgud (Sir Leonard Darwin) Tracey Ullman (Alice Park) Sting (Mick) Ian McKellen (Sir Andrew Charleson) Originaltitel: Plenty Regie: Fred Schepisi Drehbuch: David Hare Kamera: Ian Baker Musik: Bruce Smeaton Altersempfehlung: ab 16