Amerika während der "Großen Depression" in den 30er Jahren. Die Weltwirtschaftskrise hat fast alle Menschen arm gemacht, und so auch die Familie des kleinen Gennaro. Mit seiner Mutter und seinem Großvater lebt er in der Vorstadt. Gennaro ist 12 Jahre alt und wünscht sich nichts sehnlicher, als eine Kinovorstellung in dem neu errichteten Filmpalast "La Paloma" besuchen zu können. Dazu benötigt er jedoch 25 Cents. Diese verspricht ihm sein langsam dahinscheidender Großvater, wenn Gennaro ihm dafür einen besonderen Gefallen tut. Denn er ist noch nicht bereit zu sterben, solange nicht eine Angelegenheit mit einer alten Liebe geklärt ist. Bis dahin hält er den Vierteldollar in seiner Hand. Nun muss Gennaro also handeln, denn seinem Opa läuft die Zeit davon - und er kann es nicht mehr abwarten, die heiligen Hallen des Kinos zu betreten. "In bester 'Cinema Paradiso'-Tradition erzählt James Foley ('Auf kurze Distanz') einfühlsam eine atmosphärisch stimmungsvolle, tragikomische Kindheitsepisode aus dem Einwandermilieu zur Zeit der Weltwirtskrise." (Quelle: mediabiz) Bildergalerie Schauspieler: Al Pacino (Opa) Mary Elizabeth Mastrantonio (Luisa Spirito) Jerry Barone (Gennaro) Patrick Borriello (Tullio) Andy Romano (Dr. Bruna) Donna Mitchell (Mrs. Bruna) Mary Lou Rosato (Carmela) Originaltitel: Two Bits Regie: James Foley Drehbuch: Joseph Stefano Kamera: Juan Ruiz-Anchia Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 12