Kinowelt 09:50 bis 11:30 Komödie Zum Glück geküsst USA 2006 Ashley ist jung, schön und erfolgreich - ein echtes Glückskind. Egal was sie anpackt, ihr gelingt einfach alles. So auch der coole Maskenball, den sie für einen Plattenboss auf die Beine stellt. Die Party ist nicht zu übertreffen und die Stimmung so ausgelassen, dass Ashley im Überschwang der Gefühle auf der Tanzfläche einen Wildfremden küsst. Sie ahnt nicht, dass dieser gut aussehende junge Mann namens Jake der größte Pechvogel von New York ist. Plötzlich prasselt das Pech nur so auf Ashley herunter und sie schlittert von einem Desaster ins nächste. Für Jake dagegen scheint es endlich bergauf zu gehen. Schnell merkt Ashley, an wen sie ihr Glück verloren hat. Nur wie bekommt sie es zurück? Schauspieler: Lindsay Lohan (Ashley Albright) Chris Pine (Jake Hardin) Faizon Love (Damon Phillips) Missi Pyle (Peggy Braden) Samaire Armstrong (Maggie) Bree Turner (Dana) Makenzie Vega (Katy) Originaltitel: Just My Luck Regie: Donald Petrie Drehbuch: I. Marlene King, Amy B. Harris Kamera: Dean Semler Musik: Teddy Castellucci