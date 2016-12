Disney XD 15:30 bis 15:55 Trickserie Die 7Z Verwandlung bei Mondschein / Der Jungbrunnen USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Ein seltenes Mondereignis verwandelt Happy und Brummbär in etwas so schreckliches, dass sie sich vor den 7Z verstecken müssen und in eine Hütte im Wald fliehen. (b) Nachdem Hildy einen Zauberspruch vermasselt, werden die Königin Höchstangenehm und sie selber in alte Damen verwandelt. Die 7Z nutzen Seppls Fähigkeit Wasser aufzuspüren, um den Jungbrunnen zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The 7D Regie: Jeff Gordon Altersempfehlung: ab 6