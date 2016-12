Disney XD 12:15 bis 12:40 Trickserie Disneys American Dragon Du bist ich und ich bin du USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Jake und Haley retten einen magischen Kobold-Spiegel. Aus Versehen aktivieren sie ihn und werden dadurch in den Körper des jeweils anderen transportiert. Jake merkt, als er in Haleys Gestalt deren Hochbegabten-Schule besucht, unter welchem Druck seine kleine Schwester steht und Haley erkennt, dass Jakes faules Leben auch kein reines Honigschlecken ist. Als Schergen des großen Jägers den Spiegel entwenden, müssen Jake und Haley - in vertauschten Rollen - ihn erneut retten. Die Achtung der beiden voreinander wächst - was nichts an ihren alltäglichen Auseinandersetzungen ändert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Steve Loter, Christian Roman, Nick Filippi Drehbuch: Eddie Guzelian Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6