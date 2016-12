Disney XD 07:50 bis 08:00 Trickserie Ronks - Keine Steinzeit ohne Alien! Folge: 15 Zahn-Flash F 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Als Loola, Walters Schwarm, aufgrund seines schlechten Atems das Weite sucht, bemerkt Flash, dass die Zahnhygiene der Ronks stark zu wünschen übrig lässt, und bringt ihnen Zahncreme und Zahnbürste näher. Allerdings läuft etwas bei seiner Demonstration schief und das Dorf wird von Zahncreme überflutet. Wird es Walter gelingen, den Tag zu retten und Loolas Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rolling With the Ronks! Regie: Charles Vaucelle, Jc Dessaint Drehbuch: Olivier Jean-Marie

