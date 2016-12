Disney XD 06:20 bis 06:40 Trickserie Star gegen die Mächte des Bösen Der verrückte Ausflug / Ein unerwünschter Gast USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Star hat vergessen ihren Gasteltern ein Geschenk zum Jahrestag zu besorgen. Daraufhin beschließt sie kurzerhand einen Ausflug auf ihren Heimatplaneten für die ganze Familie zu organisieren. Marcos Eltern sind von dem Planeten so begeistert, dass Star Mühe hat, sie vor den gefährlichen Kreaturen des Planeten zu beschützen. (b) Star will die Geburtstagsparty von Brittney lustiger gestalten, um sich bei Brittney beliebt zu machen. Leider komm das bei Brittney gar nicht gut an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star vs the Forces of Evil

