FOX 03:30 bis 04:10 Serien The Listener - Hellhörig Tod im Feuer CDN 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Toby und Michelle untersuchen den Mord an einer mysteriösen Frau, die zahlreiche Tätowierungen aufweist. Toby kommt bei seinen Ermittlungen zu der Annahme, dass die Tat mit einem Fall von Spionage und Erpressung in Zusammenhang steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Ennis Esmer (Osman Bey) Lisa Marcos (Charlie Marks) Anthony Lemke (Det. Sgt. Brian Becker) Colm Feore (Ray Mercer) Mylene Robic (Dr. Olivia Fawcett) Lauren Lee Smith (Michelle McCluskey) Originaltitel: The Listener Regie: Paul Fox Drehbuch: Scott Oleszkowicz Kamera: James Jeffrey Musik: Philip J Bennett, Tom Third