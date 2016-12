FOX 02:10 bis 02:30 Comedyserie How I Met Your Mother Sex mit der Ex USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach ihrer Rückkehr aus Japan ist Robin zu Ted gezogen. Zwischen den beiden kommt es immer wieder wegen Nichtigkeiten zum Streit. Beide glauben, es läge daran, dass sie keinen Sex miteinander hätten. Indes gesteht Barney Lily, dass er Robin gegenüber mehr als freundschaftliche Gefühle hegt, und Marshall berichtet von seinem Problem, in der Firma die Toilette mit einer Zeitung aufzusuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Heidi Montag (sie selbst) Spencer Pratt (er selbst) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Kourtney Kang Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart