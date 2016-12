FOX 16:20 bis 17:05 Krimiserie Hawaii Five-0 Untergetaucht USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei einer vermeintlich normalen Verkehrskontrolle springt ein gefesselter Mann aus dem Kofferraum, erschiesst den Fahrer und auf den Polizisten und fährt weg. Das Five-0 findet relativ bald heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Entführungsopfer um einen Mörder namens Andrew Pelham handelt. Doch die Verfolgungsjagd auf Pelham stellt sich als schwierig heraus, denn offenbar ist neben der Polizei und ein paar Kopfgeldjägern auch noch eine andere Person hinter ihm her. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Währenddessen wird Danny von seiner Ex-Frau kontaktiert. Ihr Sohn ist krank und wider Erwarten ist Danny der einzige, der noch helfen kann. Er will unter keinen Umständen, dass Melissa etwas davon mitbekommt. Was Danny nicht weiss ist, dass es dazu schon zu spät ist. Der Blick auf Dannys Handy gibt Melissa mehr Rätsel auf, als Danny bereit ist, preiszugeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Jorge Garcia (Jerry Ortega) Chi McBride (Lou Grover) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Maja Vrvilo Drehbuch: Eric Guggenheim Musik: Keith Power, Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12