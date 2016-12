FOX 10:30 bis 11:15 Krimiserie Navy CIS: L.A. Auch Spione werden alt USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Der gewaltsame Tod eines Antiquitätenhändlers, der früher als Spion gearbeitet hat, bereitet Hetty Kopfzerbrechen: In einem verschwundenen Buch des Opfers befinden sich brisante Geheiminformationen. Diese dürfen unter keinen Umständen in die falschen Hände geraten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta Lange) Jürgen Prochnow (Mattias) Raymond J. Barry (Bastion Cole) Mark Pinter (Sebastian Ranner) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Steven DePaul Drehbuch: R. Scott Gemmill Kamera: Lise Johnson Musik: Jay Ferguson