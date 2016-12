FOX 07:25 bis 08:10 Krimiserie Navy CIS Wie im Flug USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Nora Williams, die Hauptbelastungszeugin in einem bevorstehenden Betrugsprozess, wird von Tony und Ziva auf dem Flug von Paris nach Washington begleitet. Wie sich herausstellt, hat ein Unbekannter einen Auftragskiller auf sie angesetzt. Tony und Ziva haben auch schnell einen Verdächtigen: Air Marshal Art Neeley - der jedoch kurz darauf ermordet in der Bord-Toilette aufgefunden wird. Als Nora einen allergischen Schock erleidet, kommen Tony und Ziva dem Täter auf die Spur... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Special Agent Timothy McGee) Rocky Carroll (NCIS Director Leon Vance) Dina Meyer (Holly Snow) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Christopher J. Waild Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12

