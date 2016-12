ATV 2 03:55 bis 04:40 Serien Las Vegas Über den Tisch gezogen USA 2005 Stereo Merken Danny erfährt, wer die mysteriöse Dame auf den Fotos seines Vaters ist, und versucht sie aufzuspüren. Außerdem macht er sich Gedanken darüber, wie er die Beziehung zu der Immobilienmaklerin Penny weiterführen soll, nachdem diese ihm dabei geholfen hat, das Haus seines Vaters zu verkaufen. Sams Halbbruder taucht wieder im Montecito auf und beginnt zu Sams Leidwesen mit Monica, der Besitzerin des Casinos, eine Affäre. Indessen gehen Eds Streitigkeiten mit Monica so weit, dass er droht, seinen Job zu kündigen, weil die Managerin Olivia Duchey den Angestellten des Casinos das Leben schwer macht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Ed Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Nikki Cox (Mary Connell) Vanessa Marcil (Sam Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) Rachael Leigh Cook (Penny Posin) Lara Flynn Boyle (Monica Mancuso) Originaltitel: Las Vegas Regie: Felix Alcala Drehbuch: Vanessa Reisen Kamera: John C. Newby Musik: Charlie Clouser

