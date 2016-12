ATV 2 23:40 bis 01:45 Familienfilm Allein mit Dad & Co. USA 1994 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Kleinganove Ray hat nur einen Wunsch: Er möchte den ganz großen Coup landen und danach seine eigene Bäckerei eröffnen. Nach einem gut geplanten Juwelendiebstahl scheint sein Ziel in greifbarer Nähe. Doch wie so oft kommt alles anders: Denn plötzlich steht sein Sohn Timmy vor der Türe und denkt gar nicht daran, wieder nach Hause zu fahren. Ray muss erkennen, dass das Sprichwort "Wie der Vater so der Sohn" auf den missratenen Nachwuchs nicht nur voll und ganz zutrifft, der kleine Dreikäsehoch übertrifft ihn noch um Längen. Denn Timmy versteckt die Beute einfach woanders und bringt so seinen Dad in Bedrängnis. Ray hat gar keine andere Wahl, als endlich das zu sein, was Timmy von ihm erwartet: Ein richtiger Vater! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Macaulay Culkin (Timmy) Ted Danson (Ray) Glenne Headly (Theresa Walsh) Saul Rubinek (Bobby) Gailard Sartain (Carl) Hector Elizondo (Lieutenant Romayko) Sam McMurray (Alex) Originaltitel: Getting Even with Dad Regie: Howard Deutch Drehbuch: Tom S. Parker, Jim Jennewein Kamera: Tim Suhrstedt Musik: Miles Goodman