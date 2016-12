ATV 06:35 bis 08:10 Märchenfilm Die Legende von Pinocchio GB, USA, F, D 1996 Nach dem Roman von Carlo Collodi Stereo 20 40 60 80 100 Merken Geppetto ist ein einsamer Marionettenschnitzer. Seine neueste Holzpuppe Pinocchio ist für ihn ganz besonders, denn sie ist aus jenem Baum geschnitzt, in dem er vor vielen Jahren ein Herz als Zeichen seiner Zuneigung zu Leona geschnitzt hat. Durch die magische Kraft der unerfüllten Liebe wird Pinocchio zum Leben erweckt. Der kleine Holzjunge ist außerordentlich aufgeweckt und verursacht allerlei Chaos. So bedient er sich in einer Konditorei nach Herzenslust selbst, was zur Folge hat, dass Geppetto sich für seinen "Sohn" verantworten muss und zu einer hohen Geldstrafe verurteilt wird. Da er das Geld nicht aufbringen kann, muss er sich auf einen Deal mit dem düsteren Lorenzini einlassen, der Gefallen an Pinocchio gefunden hat und ihn Geppetto abkauft. Schweren Herzens lässt der alte Mann den Holzjungen ziehen. Doch dieser macht Lorenzini das Leben alles andere als einfach?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Taylor Thomas (Pinocchio) Martin Landau (Geppetto) Geneviève Bujold (Leona) Udo Kier (Lorenzini) Bebe Neuwirth (Felinet) Rob Schneider (Volpe) Corey Carrier (Lampwick) Originaltitel: The Legend of Pinocchio Regie: Steve Barron Drehbuch: Sherry Mills, Steve Barron, Barry Berman Kamera: Juan Ruiz-Anchia Musik: Rachel Portman, David Goldsmith, Lee Holdridge, Craig Taubman