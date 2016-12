MDR 23:50 bis 01:35 Tanz Drei reizende Schwestern: Familienfest mit Folgen DDR 1984 Merken Nach erfolgreicher Scheidung liegt Irmgard mit der Neuen ihres Ex-Gatten im Clinch: Olga und Mathilde leisten ihrer Schwester dabei nach besten Kräften Beistand. Die sonst so nette Mathilde ersinnt sogar eine richtige Intrige. Ein spitzzüngiger Wortwechsel auf Olgas Geburtstagsfeier macht aus ihrer Schwester Irmgard und der Ballettmeisterin Vera Unentwegt erbitterte Feindinnen, umso mehr, als beiden Damen klar wird, dass Christoph-Maria Schulze, die neue Liebe von Vera Unentwegt, der gerade geschiedene Gatte von Irmgard ist. Da die Geburtstagsfeier obendrein von plötzlichen Bauarbeiten arg beeinträchtigt wird, beschließt man, diese einige Tage später in Irmgards Café fortzusetzen. Doch inzwischen hat Vera Christoph-Maria Schulze aufgestachelt, das ihm bei der Scheidung zugesprochene Mobiliar des Cafés unverzüglich abtransportieren zu lassen. Empört über so viel Niedertracht ergreift die gewöhnlich sanfte Mathilde die nächste sich bietende Gelegenheit, um Vera und ihrem Ex-Schwager eins auszuwischen. Sie schickt den Bauchredner Antonio zu Vera, damit sie ihn mit einem angeblichen Hausmittel von seiner Erkältung kuriere. Und tatsächlich überrascht Christoph-Maria seine Vera und den im Bett liegenden Künstler bei Pflegemaßnahmen. Als Zeichen seiner Reue will Christoph-Maria nun Tische und Stühle Irmgard zum Geschenk machen. Zu DDR-Zeiten war sie die "First Lady des deutschsprachigen politischen Songs", Fans von "Adelheid und ihre Mörder" kennen sie als Rosa Müller-Graf-Kleditsch: Zwei Seiten der vielseitigen Künstlerbiografie von Gisela May. Mit Vertonungen von Kurt Weill, Hanns Eisler und Paul Dessau reiste sie um die ganze Welt. Davor lagen Schauspielausbildung in Leipzig, Berufsdebüt in Dresden, Engagement am berühmten Berliner-Ensemble, daneben Kino- und Fernseharbeiten, Gastdozentin im In- und Ausland. Gisela May verstarb am 2.12.2016 im Alter von 92 Jahren. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Helga Göring (Mathilde Lehmberg) Marianne Kiefer (Olga Knopf) Ingeborg Krabbe (Irmgard Schulze-Knopf) Gisela May (Vera Unentwegt / Frl. Birnstengel /Alice Kümmel) Gerd E. Schäfer (Fritz Baumann) Frank Schöbel (Udo Baumann) Hans Recknagel (C. M. Schulze) Originaltitel: Drei reizende Schwestern: Familienfest mit Folgen Regie: Hartmut Ostrowsky Drehbuch: Goetz Jäger Kamera: Lothar Noske Musik: Frank Schöbel