Niederlande 2 11:05 bis 11:35 Sonstiges Bodar in de voetsporen van Paulus NL 2016 HDTV Merken De apostel Paulus wekt al sinds zijn bekering in de jaren 30 van de eerste eeuw de fascinatie. Een fanatiek vervolger van christenen die het christendom tot in de uithoeken van de antieke wereld weet te brengen. Een man met scherpe opvattingen en een mystieke geloofsbeleving. Een man die tegenwoordig door velen gezien wordt als vrouwenhater, maar vrouwen op belangrijke posities in zijn beweging plaatste. Waarom ging hij steeds weer met gevaar voor eigen leven op reis? Antoine Bodar gaat in de Bijbel en in Israël, Griekenland, Turkije, Malta en Italië op zoek naar wie Paulus was en waarom zijn leven op de kop gezet werd door Jezus Christus. In Google-Kalender eintragen Moderation: Antoine Bodar Originaltitel: Bodar in de voetsporen van Paulus