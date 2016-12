Niederlande 2 11:35 bis 12:30 Sonstiges Een Huis Vol NL 2016 HDTV Merken Voor de Vinkjes geen vakantie meer, want school is weer begonnen. Het valt voor moeder Willy niet mee om iedereen op tijd uit bed te trommelen. En Destiny en Ricardo krijgen voor het eerst kookles, maar klopt het boodschappenlijstje van Willy wel? * De Baumgards genieten nog volop van hun vakantie in Duitsland. Vandaag staat een bezoekje aan een pretpark op het programma. Maar het gezellige familie-uitje krijgt opeens een heel andere wending als moeder Samantha opeens spoorloos is verdwenen. * De Adema's zijn in België op vakantie en laden met de nodige obstakels de vierling in de bakfiets om de omgeving te verkennen. Maar de kinderboerderij is toch iets verder dan ze hadden gedacht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Een huis vol