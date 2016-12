Niederlande 2 18:20 bis 19:10 Sonstiges Expeditie T.rex NL 2016 HDTV Merken Op 10 september 2016 opende Natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden de tentoonstelling T.rex in Town, met een gloednieuwe dinozaal en daarin een échte T.rex als kroonjuweel. En daarmee pakt Nederland meteen uit met een wereldprimeur: Naturalis wordt het allereerste museum buiten Noord-Amerika met een authentieke T.rex in huis. Dit najaar kijkt één van de meest complete skeletten van een T.rex de Nederlandse bevolking meedogenloos in de ogen: Trix. Een dame van zomaar even twaalf meter lang, uit haar 67 miljoen jaar durende slaap gewekt door een team van Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers. Expeditie T.rex vertelt het hele verhaal. Over iets dat begint als een droom, uitgroeit tot een plan, afstevent op een mislukking, maar eindigt met een onvoorstelbaar succes. Over een expeditie die drie jaar duurt, over hoop, teleurstelling en nieuwe hoop. Over het doorzettingsvermogen van een hecht team paleontologen, dinojagers, die wekenlang hun kamp opslaan in de eindeloze grassen van de Amerikaanse prairie. En over de geheimen die langzaam maar zeker ontfutseld worden uit de stille, dode botten van de meest tot de verbeelding sprekende dinosaurus allertijden. Amerika, prairie, dino's... en toch geen ver-van-mijn-bedshow. Want de volledige expeditie wordt aangevuurd en aangestuurd door Nederlandse wetenschappers. Onderzoekers die ooit hebben beslist om het lemma "opgeven" uit hun woordenboek te schrappen. En die in 2016 aan de hele wereld mogen verkondigen: Wij zijn het eerste museum in de geschiedenis dat eigenhandig een T.rex uit de grond haalde en over de US Borders bracht. Dit... is het verhaal van Trix. In Google-Kalender eintragen Moderation: Gijs Scholten van Aschat Originaltitel: Expeditie T.rex Regie: Tom Coeman, Wannes Deleu