Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Amsterdam NL 2016 HDTV Merken Karel Eykman heeft teksten geschreven voor Sesamstraat en het Klokhuis. Hij schrijft gedichten en heeft een kinderbijbel geschreven. Ondanks zijn respectabele leeftijd van 80 jaar is Karel nog niet uitgeschreven en is hij de grondlegger van de verhalen van een unieke kerstwandeling langs mooie plekken in Amsterdam Centrum. Zelf houdt Karel niet van de 'kerstkitsch', zoals hij het zelf zegt, en dat heeft hij dan ook verwerkt in de scènes die zich buiten op straat afspelen. De wandelaars worden verrast door scènes die het oude kerstverhaal op een nieuwe manier neerzetten. Zo komen ze astronauten, zwervers en sprekende ezels tegen. Moderation: Kefah Allush, Mirjam Bouwman, Bert van Leeuwen, Henk van Steeg, Hella Van der Wijst Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde