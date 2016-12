Niederlande 2 10:45 bis 11:30 Sonstiges Van A naar B NL 2016 HDTV Merken In de vierde etappe rijden Daan en Katja van de Litouwse plaats Smiltyné naar de Poolse havenstad Gdansk, een afstand van zo'n 300 kilometer. Katja krijgt drie vrienden uit de hoofdstad Vilnius in haar taxi. Zij werken in de Litouwse filmindustrie en hebben een film gemaakt over de slechte economische situatie na de onafhankelijkheid, toen veel Litouwers naar het buitenland vertrokken en hun kinderen achterlieten. Om vanuit Litouwen naar Polen te reizen moeten Daan en Katja via de Russische enclave Kaliningrad, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Terwijl Katja via deze havenstad reist, probeert Daan via Litouwen om te reizen. Maar vertrouwt de politie wel Daans bedoelingen en zijn gratis taxiritjes die hij aanbiedt? Daan ontmoet in Polen de 24-jarige student Jonathan uit Engeland. Alhoewel hij in Gdansk studeert, woont hij in Engeland en vliegt hij elke woensdag voor zijn colleges in Polen. De eindbestemming van deze etappe is bij de werf die een grote rol speelde in de arbeidersrevolte en de Solidarinosc-beweging in de jaren 80 in Polen. Bij toeval loopt Daan hier Lech Walesa, de grote leider van Solidarnosc destijds, tegen het lijf en krijgt hij de gelegenheid om deze Nobelprijswinnaar te interviewen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Katja Schuurman, Daan Nieber Originaltitel: Van A naar B