ATV 20:15 bis 22:25 Liebesfilm Während du schliefst USA 1995 2016-12-25 18:05 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Ticketverkäuferin Lucy beobachtet jeden Morgen einen Mann, in den sie sich verliebt hat. Als er bei einem Überfall auf die Bahngleise gestoßen wird, rettet sie sein Leben. Prompt wird sie für die Verlobte von Peter gehalten. Da dieser im Koma liegt, kann er nicht widersprechen. Während Peters Familie Lucy in ihr Herz schließt, ist Bruder Jack skeptisch. Er beschließt, der Verlobten auf den Zahn zu fühlen. Lucy Moderatz (Sandra Bullock) arbeitet als Kassiererin bei den Verkehrsbetrieben von Chicago und hat ein Problem: Obwohl sie nett, charmant und gut aussehend ist, hat sie noch nicht den Mann fürs Leben gefunden. Doch es gibt ein Objekt ihrer Begierde, jedoch würdigt sie der "Traummann" (Peter Gallagher) keines Blickes, wenn er jeden Morgen an ihrem Schalter auf dem Bahnsteig vorbeieilt. Eines Tages wird der elegante Unbekannte vor Lucys Augen überfallen. Er fällt auf die Gleise. Lucy kann ihn gerade noch vor einem einfahrenden Zug von den Schienen ziehen. Zwar ist der Kontakt nun hergestellt, doch unglücklicherweise liegt Peter Callaghan im Koma. Bei einem Krankenbesuch im Hospital macht Lucy die Bekanntschaft von Peters Familie und wird prompt für dessen Verlobte gehalten. Damit beginnt eine Reihe von Verwechslungen und Missverständnissen: Peters Angehörige nehmen das "neue Familienmitglied" liebevoll auf, und nur mit viel Geschick gelingt es Lucy, die allgemeine Euphorie zu bremsen, als das Gerücht aufkommt, dass sie schwanger sei. Auch für Peters Bruder Jack (Bill Pullman), der der ganzen Geschichte nicht so recht trauen will, hat sie überraschenderweise immer die richtige Antwort parat. Der einzige, der das falsche Spiel durchschaut, ist Onkel Saul (Jack Warden). Weil er die Callaghans aber noch nie so glücklich erlebt hat, ermuntert er Lucy, weiterhin die Verlobte zu mimen. Als Peter plötzlich aus dem Koma erwacht, überschlagen sich die Ereignisse: Zur Überraschung aller erkennt er seine Verlobte nicht wieder. Nach Zureden von Onkel Saul will Peter seine Lebensretterin dann zwar zum Traualtar führen, doch Lucy fühlt sich mittlerweile sehr zu Jack hingezogen. Mit viel Dialogwitz und humorvollen Details bietet die romantische Komödie mit der charmanten Sandra Bullock in den Anfangsjahren ihrer steilen Hollywoodkarriere perfekte Unterhaltung für die ganze Familie. "Sandra ist schlichtweg phänomenal. Einmal abgesehen davon, dass sie eine Menge Humor und einen scharfsinnigen Verstand besitzt, ist sie auch als Schauspielerin eine Wucht." (Regisseur Jon Turteltaub über Sandra Bullock) "Eine amüsante Verwechslungs- und Liebeskomödie, die ganz vom bezaubernden Spiel ihrer Hauptdarstellerin lebt." (film-dienst) "While You Were Sleeping" überzeugt vor allem in der Balance zwischen dem charmanten Witz der Dialoge und der unprätentiösen Darstellung von Gefühlen." (Blickpunkt: Film) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sandra Bullock (Lucy Eleanor Moderatz) Bill Pullman (Jack Callaghan) Peter Gallagher (Peter Callaghan) Peter Boyle (Ox Callaghan) Jack Warden (Saul Tuttle) Glynis Johns (Elsie) Michael Rispoli (Joe Fusco Jr.) Originaltitel: While You Were Sleeping Regie: Jon Turteltaub Drehbuch: Daniel G. Sullivan, Fredric Lebow Kamera: Phedon Papamichael Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 6