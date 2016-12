ATV 20:15 bis 22:15 Komödie Cool Runnings USA 1993 2016-12-20 00:05 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollte sich Derice Bannock als Sprinter für die Olympischen Spiele qualifizieren. Doch das Pech will es, dass er strauchelt, als vor ihm ein Konkurrent stürzt. Bannocks Traum von einer Olympiateilnahme scheint ausgeträumt. Beim vergeblichen Versuch, einen anderen Starttermin zu erlangen, kommt ihm ein Gerücht zu Ohren: Ein Bob-Goldmedaillen-Gewinner aus den USA soll auf Jamaica wohnen. Jahre zuvor wollte dieser Bannocks Vater für sein Bremserteam gewinnen. Bannock wird die fixe Idee eines Bobteams nicht los und trommelt ein paar Kollegen zusammen. Nun fehlt nur noch Irv Blitzer, der Bobprofi. Nach haarsträubenden Trockenübungen schafft er das scheinbar Unmögliche: Er präsentiert das erste jamaicanische Bobfahrerteam an den Olympischen Winterspielen von 1988. Doch nicht alle teilen Blitzers väterliche Freude: Besonders das deutsche Bobteam geht gerne mit den Rastamännern Schlittenfahren. Heute inszeniert "Cool-Runnings" Regisseur Jon Turteltaub, der zwischenzeitlich mit romantischen Kuschelstreifen wie "While You Were Sleeping" bekannt wurde, vornehmlich TV-Serien. Mit der jamaicanischen Viererbob-Story gelang ihm allerdings 1993 ein Start nach Mass: eine süffige Geschichte, gewürzt mit einer Prise Humor. Für die Gags ist Doug E. Doug als Gokart-Freak Sanka Coffie besorgt, doch der inzwischen verstorbene Comedyprofi John Candy lässt sich die Schau nicht stehlen. In der Rolle des ehemaligen Goldmedaillen-Gewinners Blitzer kann er aus dem Vollen schöpfen. Die eigentliche Entdeckung des Films aber war 1993 Leon, der die Hauptrolle des ambitionierten Sprinters Bannock spielt. Seine Ausstrahlung verleiht der auf Tatsachen beruhenden Sportkomödie das gewisse Etwas. Die Reggae-lastige Musik betreute Oscar-Gewinner Hans Zimmer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: León (Derice Bannock) Doug E. Doug (Sanka Coffie) Rawle D. Lewis (Junior Bevil) Malik Yoba (Yul Brenner) John Candy (Irv) Raymond J. Barry (Kurt Hemphill) Peter Outerbridge (Josef Grool) Originaltitel: Cool Runnings Regie: Jon Turteltaub Drehbuch: Lynn Siefert, Michael Ritchie, Tommy Swerdlow Kamera: Phedon Papamichael Musik: Hans Zimmer