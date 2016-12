ATV 20:15 bis 22:20 Fantasyfilm ...und täglich grüßt das Murmeltier USA 1993 Nach einer Story von Danny Rubin 2016-12-19 01:35 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der verbitterte Wettermoderator Phil Connors hat die Nase gestrichen voll. Wie jedes Jahr muss er in die Provinz reisen, um vom traditionellen Murmeltiertag zu berichten. Während andere das putzige Nagetier als Frühlingsboten feiern, kann Phil nur lästern. Doch die Strafe folgt auf dem Fuß: Ein Schneesturm verhindert seine Rückreise und der nächste Morgen hat es in sich, denn es ist schon wieder Murmeltiertag! Phil ist in einer Zeitschleife gefangen es tönen dieselben Lieder aus dem Radio, er trifft dieselben Leute, führt dieselben Konversationen. Niemand sonst scheint diese Wiederholung zu bemerken. Anfangs findet er noch Gefallen daran ungestraft Dinge zu tun, an die sich am nächsten Tag keiner mehr erinnert. Doch spätestens als er seine Herzdame erobern möchte, ist er kurz davor zu verzweifeln?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Murray (Phil) Andie MacDowell (Rita) Chris Elliott (Larry) Stephen Tobolowsky (Ned) Brian Doyle-Murray (Buster) Marita Geraghty (Nancy) Angela Paton (Mrs. Lancaster) Originaltitel: Groundhog Day Regie: Harold Ramis Drehbuch: Danny Rubin, Harold Ramis Kamera: John Bailey Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 6

