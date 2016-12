sixx 03:40 bis 04:20 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Madame Greta USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Melinda bekommt von Donna Peyton den Auftrag, sämtliche Antiquitäten aus ihrem Haus zu veräußern. Donna will das alte Haus nicht mehr betreten und es so schnell wie möglich verkaufen. Schnell wird klar, warum sie den Besitz loswerden möchte: Unzählige Geister treiben sich in dem Haus herum. Eine gewisse Madame Greta hielt hier in den 1930ern Seancen ab und rief die Geister von Mördern herbei. Allerdings war es ihr nicht möglich, mit den Toten zu kommunizieren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Jamie Kennedy (Eli James) Christoph Sanders (Ned Banks) Camryn Manheim (Delia Banks) Connor Gibbs (Aiden Lucas) Deborah van Valkenburgh (Madame Greta) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Jefery Levy Drehbuch: John Gray, Mark B. Perry Kamera: Crescenzo Notarile Musik: Mark Snow

