Phoenix 11:00 bis 16:00 Sonstiges Schicksalsjahr für Europa? D 2016 Live TV Merken Scheitert das italienische Verfassungsreferendum könnte ein Finanzbeben sowie der Aufschwung europafeindlicher Kräfte in Italien drohen. Entscheidet der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer die Wahl zum Bundespräsidenten in Österreich für sich, ist erstmals ein Rechtspopulist und Europaskeptiker das neue Staatsoberhaupt eines westeuropäischen Landes. phoenix beschäftigt sich umfassend mit den Entwicklungen in Italien, Österreich und Europa. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sara Bildau Originaltitel: Schicksalsjahr für Europa?