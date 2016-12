VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Rizzoli & Isles Schmutzige Wasser USA 2012 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Maura und Jane haben sich nach den dramatischen Ereignissen der letzten Zeit zwar wieder versöhnt, doch noch immer herrschen Unstimmigkeiten zwischen den beiden Frauen. Nichtsdestotrotz geht die Arbeit weiter und ein neuer Fall wartet auf Dectective Rizzoli und Dr. Isles: Eine Studentin wurde erdrosselt in den Versorgungstunneln des Bostoner Campusgeländes gefunden. Die Ermittler finden heraus, dass die junge Frau eine umweltbewusste Geologiestudentin war, die seit geraumer Zeit Yoga bei dem "Sensei Matta" praktiziert hat. Dafür hat sie nicht nur jede Menge Geld ausgegeben, sondern hat ihn auch des Öfteren in Massachusetts aufgesucht. Etwa zur selben Zeit wird in der Nähe des Yogazentrums eine weitere Leiche in einem Fluss gefunden. Der Tote war ein bekannter Professor für Umweltstudien, was die Detectives auf einen Zusammenhang zwischen den Morden bringt. Maura und Jane machen sich auf nach Massachussets, um eine Wasserprobe aus dem Fluss zu nehmen, indem der Professor gefunden wurde, denn das Wasser ist verseucht. Sie finden auch schnell den Grund dafür: Dort ist eine illegale Fracking-Anlage installiert, die das Wasser kontaminiert. Da von deren Existenz keiner erfahren soll, wird diese von schwerbewaffneten Sicherheitsleuten bewacht, die Maura und Jane sofort verfolgen. Maura wird dabei schwer verletzt. Während Jane und Maura weiter in Lebensgefahr schweben, übernehmen Korsak und Frost den Fall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Lee Thompson Young (Det. Barry Frost) Bruce Mc Gill (Det. Vince Korsak) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Dasha Flynn (Rachel) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Aaron Lipstadt Drehbuch: Steve Lichtman, Kiersten Van Horne Kamera: Patrick Cady Musik: James S. Levine