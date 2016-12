VOX 21:15 bis 22:10 Krimiserie Rizzoli & Isles Eiszeit USA 2012 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Live TV Merken Nach einem gefährlichen Undercovereinsatz, bei dem Jane gezwungen war auf Mauras leiblichen Vater, Paddy Doyle, zu schießen, schwebt dieser nun in Lebensgefahr. Maura rast vor Wut auf ihre einstige beste Freundin und Partnerin. Eine Versöhnung scheint nicht in Sicht. Doch Mauras Zorn ist nicht das einzige Ergebnis der Schießerei, denn gegen Jane wird nun intern wegen Korruption ermittelt, da sie Mauras Beziehung zu Paddy Doyle nicht gemeldet hat und Paddy Doyle dafür bekannt war, Polizisten zu bestechen. Die Ermittlung wird unterbrochen, als ein Kollege, Officer Wally, erschossen wird und Lieutenant Cavanaugh Jane den Fall überträgt. Wally arbeitete in der Beweisabteilung und hat beschlagnahmte Waffen für die Schmelzung vorbereitet. Während Jane die Autopsie nun mit Mauras Kollegen, Dr. Pike, machen muss, kommt Dr. Isles vorbei, um ihre Kündigung einzureichen. Janes Temperament geht mit ihr durch, die beiden Frauen liefern sich ein lautstarkes Wortgefecht. Daraufhin beschließt Lieutenant Cavanaugh kurzerhand, Jane in Wallys Abteilung zu versetzen, wo sie sich die Wut von der Seele schießen kann. Zufälligerweise stößt Jane dabei auf die Tatwaffe, mit der ihr Kollege ermordet wurde. Gemeinsam mit ihren Kollegen stellt sie Wallys Wohnung auf den Kopf und findet dabei belastende Indizien, die darauf hindeuten, dass das Opfer gemeinsame Sache mit Paddy Doyle gemacht hat. Nun muss Jane sich erneut in Mauras familiäre Angelegenheiten einmischen, um ihren Ruf als korrupte Polizistin loszuwerden. Ist die Freundschaft zwischen dem ungleichen Duo noch zu retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Lee Thompson Young (Det. Barry Frost) Bruce Mc Gill (Det. Vince Korsak) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Billy Burke (Agent Gabriel Dean) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Michael Katleman Drehbuch: Janet Tamaro, Tess Gerritsen Kamera: Anthony Hardwick Musik: James S. Levine