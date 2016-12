VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Rizzoli & Isles Doppeltes Spiel USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Mann wird während eines Rollenspiels mit seiner Frau in dem gemeinsamen Hotelzimmer ermordet. Seine Frau, die während der Tat mit verbundenen Augen am Bett gefesselt war, scheidet als Täter aus. Nun stellt sich für die Ermittler die Frage, wer es auf den Tod des Immobilienmaklers Ronald abgesehen hatte. Schnell gerät sein Geschäftspartner Larry Price unter Verdacht. Dieser hat zum Tatzeitpunkt allerdings ein wasserdichtes Alibi. Von ihm erfahren die Ermittler, dass Ronald ein Spieler war und Larry aus diesem Grund die Partnerschaft beendet hatte. Die Ermittler machen sich auf den Weg zu einem Casino in Connecticut, um dort mehr über Ronald zu erfahren. Und tatsächlich gelangen die Ermittler zu einer Erkenntnis, mit der sie nicht gerechnet haben: Ronald führte ein Doppelleben. War es am Ende seine Spielsucht, die ihn das Leben kostete oder wurde Ronald alias Alan Wallace seine Untreue zum Verhängnis? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Bruce McGill (Det. Vince Korsak) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Michael Katleman Drehbuch: Jan Nash Kamera: Frank Perl Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12