VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Rizzoli & Isles Gestohlenes Leben USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Mann wird mitten in der Nacht tot neben seinem Auto aufgefunden. Er wurde offensichtlich brutal erschlagen. Das Team rund um Rizzoli und Isles nimmt seine Ermittlungen auf und bekommt dabei unerwartete Unterstützung von einem Kollegen namens Mike Guthrie, der behauptet, ebenfalls auf der Jagt nach demselben Killer zu sein. Maura stellt unterdessen entsetzt fest, dass Ihre Identität dafür missbraucht wurde, Schuhe zu kaufen, die sie nie bestellt hat. Gemeinsam mit Angela möchte sie herausfinden, wer der Betrüger ist. Entschlossen legen sich die beiden Frauen auf die Lauer... Währenddessen überschlagen sich die Ereignisse bei den Ermittlungen. Es stellt sich heraus, dass sich das Opfer aus Geldnot auf einen fragwürdigen Kreditgeber eingelassen hat. Hinzu kommt, dass der Sohn des Toten kurz vor dem Mord einen Streit zwischen seinem Vater und einem unbekannten Mann beobachtet hatte. Den Ermittlern stellen sich immer neue Fragen: Wer ist der unbekannte Mann und was hat ihr Kollege Mike Guthrie mit der Sache zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Tina Huang (Susie Chang) Sasha Alexander (Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Bruce McGill (Det. Vince Korsak) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Idara Victor (Nina Holiday) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Mark Haber Drehbuch: Russell J. Grant Kamera: Frank Perl Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12