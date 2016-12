VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Rizzoli & Isles Von Opfern und Tätern USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als ein Pärchen einen abgetrennten Fuß am Stand entdeckt, rückt das Team rund um die Ermittler Rizzoli und Isles aus, um das Opfer zu identifizieren. Nachdem weitere menschliche Überreste an die Küste gespült werden, beginnen die Ermittlungen in einem Mordfall. Angela ist zutiefst frustriert, da ihre Jobsuche weiterhin erfolglos verläuft. Niedergeschlagen geht sie davon aus, zu alt für eine neue berufliche Perspektive zu sein. Stattdessen hilft sie Korsak in seiner Bar aus. Als dieser sieht, wie sehr Angela die Arbeit Spaß macht, bietet er ihr einen Job an. Inzwischen hat Isles rausgefunden, dass die angeschwemmten Körperteile von verschiedenen Personen stammen. Die Identität eines der Opfer kann bereits geklärt werden und somit ergeben sich für die Ermittler immer neue Fragen. Was hat ein angeblicher Wunderheiler mit der Tat zu tun und wer ist das andere Opfer? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Tina Huang (Susie Chang) Sasha Alexander (Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Bruce McGill (Det. Vince Korsak) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Idara Victor (Nina Holiday) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Christine Moore Drehbuch: Michael Sardo Kamera: Frank Perl Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12