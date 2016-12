ATV 14:30 bis 16:15 Drama Liebe und Eis 3 USA 2008 2016-12-18 10:10 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Weil sich seine Eiskunstlaufpartnerin verletzt hat, sucht Zack (Matt Lanter) Ersatz. Die Eishockeyspielerin Alexandra (Francia Raisa) scheint Talent zu haben. Das Training mit der temperamentvollen Schönheit erweist sich jedoch als gar nicht so einfach. Und als Zacks ehemalige Partnerin eine Intrige spinnt, kommen auch noch Gefühle ins Spiel. - Dritter Teil der romantischen Eiskunstlaufreihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Lanter (Zack Conroy) Francia Raisa (Alejandra "Alex" Delgado) Sarah Gadon (Celeste Mercier) Stefano DiMatteo (Bryan Hemmings) Ben Hollingsworth (Jason Bright) Luis Oliva (Bobby Delgado) Alycia Purrott (Misha Pressel) Originaltitel: The Cutting Edge 3: Chasing the Dream Regie: Stuart Gillard Drehbuch: Randall Badat Kamera: Pierre Jodoin Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 6