Niederlande 2 11:30 bis 12:25 Sonstiges Een Huis Vol NL 2016 HDTV Merken Dit seizoen volgen we drie grote gezinnen, waaronder de nieuwe familie Vink uit Den Haag. Met aan het hoofd Willy Vink. Zij is single, maar nooit alleen, want Willy is de trotse moeder van 11 kinderen (van twee verschillende partners). Haar 6 jongste kinderen wonen nog thuis, de 5 oudsten zijn inmiddels de deur uit. Maar zij komen zo vaak mogelijk bij moeder Willy langs, want de Vinkjes kunnen niet lang zonder elkaar! Het is een gezellige Haagse familie: een en al zoete inval, rechtdoorzee en met onvervalste Haagse humor. De familie Vink breidt zich al aardig uit, want Willy is ook nog eens de trotse oma van maar liefst 8 kleinkinderen! De familie Adema uit Bathmen deed vorig jaar voor het eerst mee. Zij zagen met de geboorte van hun vierling in een keer het aantal gezinsleden verdubbelen van vier naar acht. Een ingrijpende verandering voor het hele gezin. Alex en Anne hebben nog steeds hun handen vol aan de vier dreumesen, die inmiddels hun eerste stapjes hebben gezet en al aardig kunnen brabbelen. Als twee werkende ouders, die ook quality time willen inplannen voor hun twee oudste dochters, moeten ze alle ballen hoog houden, maar ze slaan zich er dapper door heen. De Surinaamse familie Baumgard wordt al sinds de start van Een Huis Vol gevolgd en zijn, met hun 13 kinderen, inmiddels een vertrouwd gezicht in de Nederlandse huiskamers. Ook dit jaar zorgen Eugene en Samatha Baumgard en hun 13 kinderen weer voor de nodige chaos, humor en gezelligheid. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Een huis vol