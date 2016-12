SAT.1 Gold 21:35 bis 22:15 Dokumentation F.B.I. - Dem Verbrechen auf der Spur Der Wolf im Schafspelz / Der blutige Drogenkrieg von Washington USA 1998 2016-12-04 03:40 16:9 Merken Der Highway-Polizist George Gwaltney findet auf einer abgelegenen Straße die Leiche einer 23-jährigen Frau. Seine Kollegen verdächtigen George als deren Mörder. Nach zwei Prozessen, in denen er seine Unschuld beteuert, wird er in die Freiheit entlassen. Doch die detaillierten Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen ... In den frühen 90er Jahren hatte Washington den traurigen Beinamen "Mordstadt". Drogendelikte und brutale Verbrechen standen an der Tagesordnung In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anthony Call Originaltitel: The FBI Files