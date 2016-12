Niederlande 2 09:30 bis 10:30 Sonstiges Kerkdienst: It giet oan! NL 2016 HDTV Merken It giet oan! Dit zijn de legendarische woorden waar heel schaatsminnend Nederland op wacht als het vriest. Maar ook het verhaal van God met mensen gaat dóór: met Kerst krijgen we hiervoor nieuwe Woorden (Johannes). Aan ons de opdracht om het dóór te vertellen. De vertaling van deze Friese woorden: het gaat dóór! De Elfstedentocht gaat door, maar ook: met Kerst vieren we dat God doorgaat met zijn verhaal in deze wereld. Door de geboorte van Zijn zoon krijgt dit verhaal een nieuw en spectaculair vervolg. God komt ons zelfs tastbaar nabij. God blijft betrokken bij ons. Hij zal ons nooit loslaten. Kerst vertelt: God-met-ons krijgt een nieuw vervolg - we krijgen er nieuwe woorden bij, vol van toekomst! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Kerkdienst: It giet oan!