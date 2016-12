Niederlande 2 22:55 bis 00:25 Sonstiges 2Doc: Ja, dat was Høken, 40 jaar Normaal NL 2014 HDTV Merken Veertig jaar Normaal. Met een zich steeds vernieuwend publiek is de band al bijna veertig jaar springlevend. Maar de bandleden hebben inmiddels de AOW-leeftijd bereikt. Een band in zijn laatste snik? Hoe lang houden ze de rock-'n-roll nog vol? Het verhaal van de ruigste Nederlandse popgroep ooit. Een band die het platteland een gezicht en een identiteit gaf. Met veertig albums, 350 nummers, 200 T-shirtjes en nog steeds volle dampende feesttenten met veel bier. Maar ook het verhaal van een band in zijn laatste jaren, zijn laatste snik, zijn laatste optredens. Het permanente gevecht van zanger Bennie Jolink om op de been te blijven. Van de terminaal zieke drummer Jan Manschot die door roadies ondersteund het podium op- en door Bennie ondersteund er afgedragen moet worden, terwijl het publiek scandeert: 'Jantje bedankt, Jantje bedankt'. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ja, dat was Høken, 40 jaar Normaal Regie: Frank Wiering