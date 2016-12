ORF 1 15:30 bis 15:50 Comedyserie The Big Bang Theory Eine Körbchengröße mehr USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Um noch ein paar Tage ungestörter Zweisamkeit mit Penny zu verbringen, ist Leonard schon früher von seiner Expedition heimgekehrt. Nur Sheldon soll nichts von der Heimkehr erfahren, was jedoch nicht lange gut geht. Howard musste seine Mutter mit einer Östrogen-Creme einreiben. Nur hat er leider vergessen Handschuhe zu tragen. Und so leidet er nun an den daraus entstehenden Folgen. Er bittet Raj um Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver