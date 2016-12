RTS Deux 20:40 bis 22:20 Sonstiges Avant le déluge USA 2016 Stereo Untertitel Merken Leonardo DiCaprio prend son bâton de pèlerin et interpelle les experts et les puissants de ce monde sur le réchauffement climatique et ses dangers. L'acteur américain, messager de la paix pour les Nations-Unies, nous emmène autour du globe à la recherche de potentielles solutions... avant le déluge ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elon Musk (Himself) Pope Francis (Himself) Ban Ki-Moon (Himself) Bill Clinton (Himself) Leonardo DiCaprio (Himself) John Kerry (Himself) Barack Obama (Himself) Originaltitel: Before the Flood Regie: Fisher Stevens Drehbuch: Mark Monroe Musik: Mogwai, Trent Reznor, Atticus Ross, Gustavo Santaolalla Altersempfehlung: ab 12