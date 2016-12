Sky Sport Austria 18:45 bis 21:15 Basketball Basketball: Österreich Raiffeisen Fürstenfeld Panthers - WBC Raiffeisen Wels, 14. Runde A Stereo Live 16:9 HDTV Merken Was für eine Erleichterung für den WBC: Nach zuletzt drei sieglosen Partien durften die Welser in der ABL endlich wieder jubeln, bleiben damit an Tabellenführer Oberwart und Verfolger Gmunden dran. Im Heimspiel gegen die Klosterneuburg Dukes feierten die Oberösterreicher dank geschlossener Mannschaftsleistung einen 75:69-Sieg. Für WBC-Chefcoach Mike Coffin gab es beim siegreichen Auftritt seines Teams dennoch Licht und Schatten: "Vor allem die erste Hälfte hat mir gut gefallen. Die zweite Halbzeit werden wir analysieren, denn wir haben es am Ende nochmal unnötig spannend gemacht." Fruchtet die Analyse bereits im nächsten Auswärtsspiel bei den Fürstenfeld Panthers? Kommentar: Otto Rosenauer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie