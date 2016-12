Sky Sport Austria 16:45 bis 18:45 Basketball Basketball: Österreich BC Hallmann Vienna - Swans Gmunden, 13. Runde A Stereo 16:9 HDTV Merken Die Auswärtsniederlage in Kapfenberg ist vergessen: Nach dem 73:68-Heimsieg über die Fürstenfeld Panthers sind die Swans Gmunden wieder in der Spur. Mehr noch: Sie träumen bereits vom Titel. "Ich rechne auf jeden Fall mindestens mit dem Halbfinale. Wir haben einen sehr guten Kader und ich hoffe, wir schöpfen unser ganzes Potenzial noch aus", sagt Swans-Flügelspieler Toni Blazan, der vor dieser Saison von den Panthers nach Gmunden wechselte. In der 13. Runde geht es für die Schwäne in die Hauptstadt zum BC Hallmann Vienna. Der BC ist mit sieben Pleiten meilenweit von den Gmunden-Zielen entfernt und will sich schnellstmöglich aus dem Tabellensumpf ziehen. Kommentar: Gerfried Pröll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie