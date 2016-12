VOX 14:25 bis 16:30 Reportage Goodbye Deutschland! Die Auswanderer D 2015 Live TV Merken Gabi und Malek, Björn Lefnaer in Monaco: In dem Fürstenstaat an der Côte d'Azur leben die Schönen und Reichen. Die, die für Autos, Klunker und Klamotten schon mal ein kleines Vermögen ausgeben. Immerhin die Hälfte der rund 35.000 Einwohner sind Millionäre. Genau die richtigen Kunden also für einen mutigen Berliner, der den Modemarkt Monacos aufmischen will. Malek Obeid entwirft und produziert hochwertige Herrenhemden. Gemeinsam mit Freundin Gabi macht sich der Jungdesigner auf ins gelobte Land: Malek will, dass Monacos Luxus-Läden seine Hemden listen. Doch das wird schwer: Armani, Brioni, Cavalli: das Who is Who der internationalen Modemarken hat sich im Kampf um die gut betuchte Kundschaft im Fürstentum längst in Stellung gebracht. Welcher monegassische Boutique-Besitzer wird dem Jungdesigner aus Berlin eine Chance geben? Malek baut deshalb auf die Hilfe deutscher Altauswanderer: Die gut vernetzte Unternehmerin Jenny Fessele soll für Malek Präsentationstermine in Monacos Edelboutiquen einfädeln. Und der exzentrische Millionär Björn Lefnaer, der gerade durch die Beziehung mit Patricia Blanco, Tochter des berühmten Schlagersängers Roberto Blanco, mächtig Schlagzeilen macht, soll Malek in die gut betuchte High-Society des Fürstentums reinbringen. Renner oder Ladenhüter? Werden Monacos Millionäre wirklich ihr letztes Hemd geben für Maleks Mode? Kann sich der Berliner Jungdesigner im Land der Schönen und Reichen tatsächlich einen Namen machen? Familie Schönekerl und Familie Thielen auf Mallorca: Vor vier Monaten haben Caro und Markus ihre "Strandperle" in Paguera eröffnet. Das Café läuft aber noch nicht so richtig rund. Mal ist der Laden voll, am nächsten Tag kommen plötzlich wieder kaum Gäste. Die Schönekerls haben Angst, dass sie nicht genug für den harten Winter zurücklegen können. Und es kommt noch dicker: Das größte Ärgernis der Auswanderer aktuell: vor ihrem Café hat eine Hüpfburg für Kinder Stellung bezogen. Jeden Tag bläst sich ein riesiger Plastik-Spongebob auf und nimmt den Gästen der "Strandperle" die Sicht aufs Meer. Für Caro und Markus ein klarer Fall: Spongebob ist geschäftsschädigend, Spongebob muss weg. Die Schönekerls kämpfen mit den spanischen Behörden. Ihr direkter Nachbar Sascha Thielen findet das gar nicht lustig. Denn er profitiert von der Hüpfburg. Weil viele Eltern in seiner Cocktailbar gemütlich sitzen können, während die Kinder sich auf der Hüpfburg vergnügen. Der Spongebob-Streit von Paguera: klingt amüsant, ist in Wahrheit aber der Kampf um jeden Gast! Gleich neben der "Strandperle" liegt das 'Redrubberduck', die Cocktailbar eines deutschen Auswanderers, für den es diese Saison um viel mehr als nur Umsatzahlen geht: Sascha Thielen muss um seine Ehe, um seine Familie kämpfen. Vor zwei Jahren kam Sascha mit Frau Marina und Töchterchen Leyla auf die Insel. Doch die Eröffnung der eigenen Bar entpuppte sich als Ehekiller. Zu wenig Kunden, zu wenig Geld, der Druck wurde größer, die Streitereien zwischen dem Paar nahmen zu. Vor einem halben Jahr zog Marina die Reißleine und mit Leyla nach Deutschland. Jetzt will die 27-Jährige ihrem Sascha doch noch mal eine Chance geben. Marina kommt mit Leyla zurück auf die Insel. Doch noch auf dem Weg vom Flughafen nach Hause klingelt bei Sascha das Telefon: Es gibt Probleme in der Bar... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goodbye Deutschland! Die Auswanderer