Dokumentation Sci Fi Science: Aufstand der Denkmaschinen USA 2010 Dank immer leistungsfähigerer Prozessoren werden Computer bald klüger sein als das menschliche Gehirn. Wissenschaftler sind überzeugt: Uns bleiben bis dahin nur noch etwa 30 Jahre. Wie lässt sich verhindern, dass sie sich unserer Kontrolle dann entziehen, sich gar gegen uns wenden? Kann man sie erziehen, ihnen Moral beibringen? Oder müssen wir uns mit den Maschinen weiterentwickeln, mit ihnen zu Cyborgs verschmelzen, um ihnen immer ein Neuron voraus zu sein?

