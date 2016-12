Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie 100 Dinge bis zur Highschool Das Verändere-Deinen-Look-Ding USA 2015 Merken Ein neuer Look steht an. Als Crispo feststellt, dass Rot keine Farbe zum Untertauchen ist trägt er Rock. CJ wird von Hader bedrängt und tauscht Hosenanzug gegen Gothiclook. Fenwick fällt die Angeberei mit einem Muskelanzug auf die Füße. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Arch (Principal Hader) Isabela Moner (CJ Martin) Twink Caplan (Ms. Seagraves) Jade Holden (Student) Jack De Sena (Mr. Roberts) Owen Joyner (Crispo Powers) Brady Reiter (Mindy Minus) Originaltitel: 100 Things to Do Before High School Regie: Melissa Kosar Drehbuch: Scott Fellows