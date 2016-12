RTS Un 22:00 bis 00:00 Drama Clouds of Sils Maria F, D, CH 2014 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Maria Enders, la quarantaine, est une comédienne de renommée internationale, ayant aussi bien joué sur les scènes européennes que dans des blockbusters américains. Dans le train qui l'amène à Zurich, en compagnie de son assistante personnelle, Valentine, elle apprend la mort de son ami, le dramaturge Wilhelm Melchior, qui fut aussi à l'origine de sa gloire quelques décennies plus tôt. Elle allait justement chercher une récompense à sa place. Lors de la cérémonie d'hommage, un metteur en scène lui propose de reprendre la pièce qui l'avait lancée à ses 18 ans mais, cette fois, de l'autre côté du miroir, en reprenant le rôle d'Helena, une femme blessée par la vie. Elle accepte, surtout par respect pour son défunt ami, et se rend à Sils Maria pour répéter avec son assistante. Mais pour reprendre le rôle qu'elle tenait à l'époque, celui de la jeune et ambitieuse Sigrid, elle voit alors débarquer une jeune starlette, Jo-Ann Ellis, cible favorite des magazines people, qui cherche à donner un nouveau tournant à sa carrière. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juliette Binoche (Maria Enders) Kristen Stewart (Valentine) Chloë Grace Moretz (Jo-Ann Ellis) Lars Eidinger (Klaus Diesterweg) Johnny Flynn (Christopher Giles) Angela Winkler (Rosa Melchior) Hanns Zischler (Henryk Wald) Originaltitel: Clouds of Sils Maria Regie: Olivier Assayas Drehbuch: Olivier Assayas Altersempfehlung: ab 6