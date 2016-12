Österreich 1 23:03 bis 06:00 Sonstiges Knesslmania Eine lange Nacht der neuen Musik mit dem und über das Radiooeuvre des legendären Sendungsgestalters Lothar Knessl Merken Die markante Stimme und die beredte Fomulierungskunst, beruhend auf stupendem Fachwissen und schier unglaublichem Erfahrungsreichtum des live Dabeigewesenseins: Das ist seit Jahrzehnten die öffentliche Geheimformel - diese contradictio in adiecto sei in honor of des Anvisierten jetzt erlaubt - diese öffentliche Geheimformel ist seit Jahrzehnten das Markenzeichen von Lothar Knessl. Seit fünfzig Jahren berichtet er in Ö1 auf diese Weise über das jeweils Aktuellste zur zeitgenössischen Musik. Die unzählbaren, anderen, ehrenwerten und oft auch ehrenamtlich gemachten Jobs für verschiedenste Musik, die er in seinem Leben ausgeübt hat, seien hier einfach mal hintangestellt. Nun lässt uns Lothar Knessl, inzwischen fast 90-jährig, wissen, er höre auf mit dem Gestalten von Radiosendungen. Das kommt uns vor, als ob der Mond verkünden würde, er höre auf mit dem Aufgehen. Aber im Gegensatz zum Mond, der davon lebt, dass er angestrahlt wird, hat Lothar Knessl immer auch selbst gestrahlt. In den Radiostunden dieser Langen Nacht mit Lothar Knessl machen wir sowohl mit Lothar Knessl als Studiogast als auch mit ausgewählten, historischen Fragmenten aus seinen Radiosendungen dieses Radioleuchten der zeitgenössischen Musik erlebbar. In Google-Kalender eintragen